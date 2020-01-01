Окна ПВХ в Гомеле
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ОТЗЫВЫ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ
лидия петровна
Окно на дачу
Федор Михайлович
Новые окна
Ксения Николаева
Окно в детскую
денис абрамов
Балконный блок
5+
Заказал себе небольшие четыре окна в дачный домик, по рекомендации соседа в фирме Окна Пвх Гомель. Результатом остался доволен, теперь под мои новые красивые окна нужно менять фасад дома, чтобы все стало гармонично!
5+
В детской комнате решили поменять старое окошко на новое и чтобы не дуло. Нашла фирму в интернете Окна Пвх Гомель! Замерщик, и не только он, оказался очень грамотным в своем деле, посоветовал профиль и фурнитуру под мой необычный дизайн. В итоге цвет окна розовый! Дочка в восторге!
5+
По совету моих лучших друзей обратился в компанию Окна Пвх Гомель. Я очень требовательный в любых мелочах, но на удивление все прошло на пять с плюсом начиная от замера и заканчивая установкой моего балконного блока. Так еще и друзьям помог заработать на моем заказе, они получили 3% от моего заказа.
5+
На даче срочно нужно было заменить 3 окна, как обычно захотелось вместе с ремонтом получить уютную и красивую гостиную к празднованию своего юбилея! Попросила детей сделать мне такой подарок и в этом помогла фирма "Окна Пвх Гомель", они успели сделать в самые короткие сроки и недорого! Спасибо им!
ОКНА, УСТАНОВЛЕННЫЕ В 2020 ГОДУ
Пластиковое остекление в Гомеле
Площадь объекта: 6,2 кв.м
Срок исполнения: 1 день
Стоимость: 465 руб
Раздвижные окна ПВХ в Гомеле
Площадь объекта: 4 кв.м
Срок исполнения: 1 день
Стоимость: 385 руб
Трехстворчатое окно в Гомеле
Площадь объекта: 2,2 кв.м
Срок исполнения: 1 день
Стоимость: 395 руб
Двустворчатое окно в Гомеле
Площадь объекта: 1,7 кв.м
Срок исполнения: 1 день
Стоимость: 280 руб
Ламинированные окна ПВХ в частный дом
Площадь объекта: 1,5 кв.м
Срок исполнения: 1 день
Стоимость: 485 руб
Окно с наружными откосами в Гомеле
Площадь объекта: 0,9 кв.м
Срок исполнения: 1 день
Стоимость: 175 руб
Пластиковое окно с отливом в Гомеле
Площадь объекта: 2,2 кв.м
Срок исполнения: 1 день
Стоимость: 170 руб
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Самые популярные вопросы
Возможно ли изготовить пластиковые треугольной или круглой формы?
Современные окна пвх Гомель можно изготовить практически любой формы: треугольные, арочные, прямоугольные, трапециевидные, круглые и друб, все зависит от пожелания клиента. У нас Вы можете заказать окна любой формы.
Можно ли заказать у вас окна без монтажа?
Можно. Но учтите, что качественный монтаж окна пвх Гомель требует специфических знаний. При самостоятельном монтаже ни одна компания не несет никаких гарантий!
Матовый или глянцевый профиль лучше, и какой быстрее пачкается?
Матовые и глянцевые профили по своим составляющим идентичны. На матовом профиле не так видны отпечатки пальцев и мелкие царапины. Хотя если по неосторожности, на профиле появились сколы или царапины, не переживайте, существует специальная технология восстановления поверхности.
Можно ли заменить стеклопакет, если окно установливала другая фирма?
Да, конечно. Мы можем поменять разбитый стелопакет, изготовленный не на нашем производстве. Вам необходимо связаться с нашим менеджером для вызова замерщика, что бы мы могли точно снять размеры нужного стеклопакета и узнать толщину профиля. Производство окон пвх и замена этого стеклопакета может занять некоторое время.
Какая гарантия на окна?
Все предлагаемые нами оконные изделия сертифицированы, гарантийный срок эксплуатации на монтаж 3 года. Если в течении данного времени у Вас возникли какие-то дефекты, свяжитесь с нами по телефонам указанным на сайте.
Как узнать сколько стекол в стеклопакете?
Чтобы узнать количество стекол, нужно поднести к стеклопакету зажженую спичку, зажигалку или свечку, чем больше отражающихся огоньков, тем больше стекол.
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