Можно ли заменить стеклопакет, если окно установливала другая фирма?

Да, конечно. Мы можем поменять разбитый стелопакет, изготовленный не на нашем производстве. Вам необходимо связаться с нашим менеджером для вызова замерщика, что бы мы могли точно снять размеры нужного стеклопакета и узнать толщину профиля. Производство окон пвх и замена этого стеклопакета может занять некоторое время.